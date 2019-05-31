Полузащитник «Ростова» Ерёменко стал лучшим игроком сезона



Футболист Роман Ерёменко признан лучшим игроком сезона в «Ростове». Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе «жёлто-синих». Голосование за звание сильнейшего спортсмена проходило на официальном сайте клуба.



Спортсмен перешёл в «Ростов» только в январе 2019 года. Раньше он выступал за «Спартак». В составе дончан он провёл 11 матчей и забил четыре мяча.



Отметим, что фанаты выбирали игроков и в других номинациях. Так, лучшим игроком мая стал вратарь Сергей Песьяков. Болельщики посчитали, что в этом году лучший гол забил нападающий Элдор Шомуродов в матче с «Краснодаром». А самым полезным признан полузащитник Александр Гацкан.