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Полузащитник «Ростова» Ерёменко стал лучшим игроком сезона

Полузащитник «Ростова» Ерёменко стал лучшим игроком сезона
Футболист Роман Ерёменко признан лучшим игроком сезона в «Ростове». Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе «жёлто-синих». Голосование за звание сильнейшего спортсмена проходило на официальном сайте клуба.

Спортсмен перешёл в «Ростов» только в январе 2019 года. Раньше он выступал за «Спартак». В составе дончан он провёл 11 матчей и забил четыре мяча.

Отметим, что фанаты выбирали игроков и в других номинациях. Так, лучшим игроком мая стал вратарь Сергей Песьяков. Болельщики посчитали, что в этом году лучший гол забил нападающий Элдор Шомуродов в матче с «Краснодаром». А самым полезным признан полузащитник Александр Гацкан.

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