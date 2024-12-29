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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своих планах на новогодние праздники

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своих планах на новогодние праздники
Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян рассказал о своих планах на новогодние праздники. Футболист встретит Новый год в кругу семьи.

- Новый год - семейный праздник, самое главное - какие люди будут за столом, - поделился 32-летний полузащитник с изданием «РБ Спорт».

Хорен Байрамян — футболист из Армении. Личность полузащитника для «Ростова» является знаковой. Воспитанник ростовчан дебютировал за родную команду тринадцать лет назад и провел 221 матч, занимая по этому показателю пятое место в современной истории клуба. В 2020-м Хорен дебютировал за сборную Армении, успев там отличиться забитыми голами.

В текущем сезоне в роли полузащитника «Ростова» провёл 21 матч и отметился двумя голевыми передачами.
Фото: ФК «Ростов»
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