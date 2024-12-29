Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своих планах на новогодние праздники

Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян рассказал о своих планах на новогодние праздники. Футболист встретит Новый год в кругу семьи.- Новый год - семейный праздник, самое главное - какие люди будут за столом, - поделился 32-летний полузащитник с изданием «РБ Спорт».Хорен Байрамян — футболист из Армении. Личность полузащитника для «Ростова» является знаковой. Воспитанник ростовчан дебютировал за родную команду тринадцать лет назад и провел 221 матч, занимая по этому показателю пятое место в современной истории клуба. В 2020-м Хорен дебютировал за сборную Армении, успев там отличиться забитыми голами.В текущем сезоне в роли полузащитника «Ростова» провёл 21 матч и отметился двумя голевыми передачами.