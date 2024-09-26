Футболист Хорен Байрамян рассказал, что его напрягает в Ростове-на-Дону

Фото: ФК Ростов

Хорен Байрамян, армянский футболист, выступающий за ФК «Ростов», поделился своими мыслями о жизни в этом городе и о том, почему ему трудно играть в других городах России. В интервью «Матч ТВ» он откровенно рассказал о своих впечатлениях.Полузащитник, который подписал контракт с «Ростовом» в 2011 году, переехал в Россию еще юношей из Армении. Свою футбольную карьеру он начал с молодежной команды в Ростове, где его заметили и пригласили в основной состав. Так Хорен остался в Ростове и его футбольной команде.По словам игрока, он ценит этот город за его комфортный климат.- Жизнь здесь максимально комфортная, если говорить откровенно, то географическое расположение города очень удобное, - рассказывает Хорен. - Я южный человек и люблю этот климат. Летом, когда мы были в Москве, мне было не очень комфортно в +20. А в Казани, когда я играл в аренде, в мае и сентябре приходилось надевать всю экипировку на тренировку — это было тяжело.Однако 32-летний спортсмен отметил, что основной проблемой остается закрытый аэропорт. По его словам, дорога на поезде с пересадками занимает много времени.Хорен Байрамян — знаковая личность для «Ростова». Воспитанник клуба дебютировал за него тринадцать лет назад и провел 221 матч, занимая пятое место по этому показателю в современной истории клуба. В 2020 году он дебютировал за сборную Армении, где уже успел отличиться забитыми голами.