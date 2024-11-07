Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян задумался о завершении футбольной карьеры

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Футболист «Ростова» Хорен Байрамян поделился своими мыслями о будущем и возможном завершении карьеры. 32-летний полузащитник решил рассказать о своих планах относительно своего пребывания на футбольном поле.По словам Хорена, он пока не определился с тем, чем займётся после завершения карьеры.— Посмотрим, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я хочу ещё как минимум три года играть, чувствую в себе силы для этого, — сказал он в интервью «ЛигаБет».Хорен Байрамян — футболист из Армении, который стал важной частью истории «Ростова». Он дебютировал в родной команде тринадцать лет назад и провёл 221 матч, занимая пятое место по этому показателю в современной истории клуба. В 2020 году он дебютировал за сборную Армении и уже успел отличиться забитыми голами.Недавно Хорен дал большое интервью, в котором рассказал о своей жизни в Ростове. Он посетовал на неработающий аэропорт, из-за чего команде приходится преодолевать трудности с пересадками. Однако он отметил, что ценит город за его тёплый климат и рад быть здесь со своей семьёй — супругой Астхик и двумя дочерьми, Евой и Ниной.