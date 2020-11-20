Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян - лучший игрок в матче с «Рубином»
Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян стал лучшим игроком в матче с казанской командой, сообщили в пресс-службе «желто-синих». Встреча в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 22 ноября в Казани. Матч «Ростов» - «Рубин» завершился победой донских футболистов со счетом 2:0.
Лучшим игроком встречи признан полузащитник ростовского ФК Хорен Байрамян. Как сообщал Rostov.ru, он забил оба гола, которые позволили подняться донскому клубу на пятое место в таблице РПЛ.
Несмотря на то, что Байрамян - уроженец Армении, он является воспитанником ростовского ФК. После окончания Ростовского областного училища олимпийского резерва (РО УОР) спортсмен выступал за «молодежку» «желто-синих». Хорен Байрамян дебютировал в 14-м туре чемпионата России на встрече с «Рубином» (2019 год).
За клубную карьеру 28-летний футболист стал обладателем кубков ФНЛ и чемпионов Содружества. Помимо ФК «Ростов», Хорен Байрамян играл в командах Астрахани, Казани, Волгограда, молодежной сборной России, а с 2020 года вошел в состав национальной сборной Армении.