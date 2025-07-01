Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян продлил соглашение с возможностью продления

Фото: соцсети ФК «Ростов»

Хорен Байрамян продлил контракт с «Ростовом» по системе 1+1. Информация об этом появилась в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях.Срок действия предыдущего контракта Хорена Байрамяна с клубом истёк 30 июня.Тем не менее, с 33-летним полузащитником подписали новый контракт сроком на один год, с возможностью его пролонгации на еще один сезон.Байрамян выступает за «Ростов» с 2011 года. За время, проведённое в команде, он принял участие в 246 матчах в разных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 20 результативными передачами.