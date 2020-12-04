Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян – лучший игрок ноября

Лучшим игроком ноября болельщики признали полузащитника ФК «Ростов» Хорена Байрамяна. Он получил 4,8 балла из 5 по итогам голосования.Следующими после хавбэка стали полузащитник Данила Глебов (4,3), вратарь Сергей Песьяков (4,3), защитники Максим Осипенко (4,3) и нападающий Дмитрий Полоз (4,2). Хорен Байрамян забил два гола на встрече донской команды с «Рубином», а после - в матче против «Динамо».26-летний полузащитник является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. С 2010 года он выступал за «молодежку» «Ростова», но уже в 2011-м дебютировал в основном составе в матче против «Рубина».