Полузащитник Хорен Байрамян стал для болельщиков команды ФК «Ростов» настоящей легендой

Фото: ФК Ростов

Хорен Байрамян, полузащитник футбольного клуба «Ростов», стал настоящей легендой для болельщиков команды. В матче Кубка России против «Зенита» фанаты «Ростова» выразили свою поддержку любимому клубу, создав огромный баннер с изображением Хорена.Этот жест болельщиков показал, насколько значим для команды этот футболист. Хорен Байрамян присоединился к «Ростову» в 2011 году, когда ему было всего 17 лет. Он начал свою карьеру в молодёжной команде «Ростова» и быстро проявил свой талант, что привлекло внимание тренеров основной команды.Несмотря на признание болельщиков, сам Хорен не считает себя легендой. Он предпочитает не говорить о себе и не хочет быть в центре внимания. Однако он ценит любовь болельщиков и чувствует, что они искренне поддерживают его.Хорен иногда задумывается о завершении своей карьеры, но пока он наслаждается игрой и не хочет торопиться с решением.