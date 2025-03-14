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Полузащитник Хорен Байрамян стал для болельщиков команды ФК «Ростов» настоящей легендой

Полузащитник Хорен Байрамян стал для болельщиков команды ФК «Ростов» настоящей легендой
Хорен Байрамян, полузащитник футбольного клуба «Ростов», стал настоящей легендой для болельщиков команды. В матче Кубка России против «Зенита» фанаты «Ростова» выразили свою поддержку любимому клубу, создав огромный баннер с изображением Хорена.

Этот жест болельщиков показал, насколько значим для команды этот футболист. Хорен Байрамян присоединился к «Ростову» в 2011 году, когда ему было всего 17 лет. Он начал свою карьеру в молодёжной команде «Ростова» и быстро проявил свой талант, что привлекло внимание тренеров основной команды.

Несмотря на признание болельщиков, сам Хорен не считает себя легендой. Он предпочитает не говорить о себе и не хочет быть в центре внимания. Однако он ценит любовь болельщиков и чувствует, что они искренне поддерживают его.

Хорен иногда задумывается о завершении своей карьеры, но пока он наслаждается игрой и не хочет торопиться с решением.
Фото: ФК Ростов
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