Узбекистанский футболист Элдор Шомуродов продлил контракт с ФК «Ростов»



Фото: Nationmagazine.ru



Элдор Шомуродов, играющий на позиции нападающего ФК «Ростов», продлил контракт с донским клубом. Новый договор подписан на ближайшие три года.



В этом сезоне 23-летний форвард сборной Узбекистана сыграл за «Ростов» 33 матча и забил четыре гола.



По итогам 2015 года Элдор Шомуродов был номинирован на звание «Лучшего молодого футболиста Азии» в Азиатской конфедерации футбола. Но победителем стал соотечественник и ровесник Шомуродова - Достонбек Хамдамов.



В «Ростов» Элдор перешёл в июле 2017 года. Первый контракт с донским клубом был подписан на 2,5 года. Тогда же дебютировал в чемпионате России, сыграв за «Ростов» в гостевом матче третьего тура против «Амкара». По состоянию на 20 марта 2019 года сыграл 35 матчей и забил три гола за «Ростов».