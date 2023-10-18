Победный гол «Краснодара» в ворота «Ростова» признали ошибочным

Фото: ФК Ростов.

Победный гол «Краснодара» в ворота «Ростова» засчитали ошибочно. Экспертно-судебная комиссия установила, что судьи не засчитали положение «вне игры» у защитника «быков», который отдал голевую передачу. Об этом сообщили в РФС.Игра проходила 7 октября в рамках 11-го тура РПЛ. ФК «Ростов» вел со счетом 2:0, но во втором тайме потерял преимущество. Игра близилась к ничьей. На 95-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Волков перешел в положение «вне игры». Судьи это не зафиксировали. Защитник «быков» отдал передачу нападающему Джону Кордоба, который забил победный гол «желто-синим».Кроме того, ЭСК признала ошибкой назначение пенальти в ворота «Ростова» в кубковом матче с «Локомотивом» 3 октября. Арбитр решил, что в штрафной площади мяч попал в руку защитника донской команды. «Железнодорожникам» дали право на 11-метровый. «Ростов» тогда проиграл со счетом 3:1.Хотя специалисты установили, что гол был засчитан ошибочно, потерянные очки клубу не вернут.