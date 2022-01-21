Защитник ХК «Ростов» Евгений Петриков - лучший игрок дня

Фото: ХК «Ростов».

Защитник хоккейного клуба «Ростов» стал лучшим игроком дня. Евгений Петриков набрал 35,7% голосов болельщиков.Спортсмен отличился в матче против «Зауралья», трижды забив шайбу в ворота противника. Игра завершилась со счетом 4:2.Лучшим игроком 26-летний хоккеист становится не впервые. Ранее зрители проголосовали за него, когда Петриков забил два гола в ворота «Металлурга». Две шайбы, забитые в ворота соперников, определили победителя.На втором месте по числу голосов в этот раз оказался нападающий «Южного Урала» Сергей Барбашев (27,4%). Он забил победный гол и сделал одну голевую передачу. На третьем - нападающий «Металлурга» Максим Кицын. Он также отличился голом и пасом.