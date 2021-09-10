«Ростов» не смог обыграть «Краснодар» в южном дерби

ФК «Ростов», играя в большинстве, упустил победу над «Краснодаром» в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на «Ростов Арене» 13 сентября.С первых минут встречи обе команды начали активно вступать в жесткие единоборства. Уже к седьмой минуте игроки обоих коллективов получили по желтой карточке. Стыки происходили в основном в центре поля, это не позволяло разогнать атаку ни в одну из сторон. Борьба была плотной, с большим количеством фолов. Первый опасный момент возник у ворот «быков» на 29-й минуте. Ростовчане навесили в штрафную площадь соперника. Защитник гостей Урош Спаич был первым на мяче, однако, выбивая его за пределы поля, он угодил в дальний угол собственных ворот. Благодаря автоголу «Ростов» повел в счете. Уже через минуту игрок «Краснодара» грубо фолит на футболисте «Ростова» и получает за это вторую желтую карточку, «желто-синие» на час игры остаются в большинстве.На 40-й минуте случается спорная ситуация. В своей штрафной площади Понтус Алмквист попытался перехватить мяч и повалил нападающего «Краснодара». Арбитр нарушения не увидел, но его помощники попросили посмотреть VAR. После просмотра видео судья назначил пенальти в ворота хозяев. Но и тут «желто-синим» крупно повезло. Нападающий «Краснодара» пробил рядом с левой штангой. На этом первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу «Ростова».Во втором тайме подопечные Юрия Семина специально отдавали мяч сопернику, чтобы подловить его на контратаке. Это позволило чаще приближаться к воротам гостей, что увеличило частоту опасных моментов. Но надолго «желто-синих» не хватило. На 65-й минуте ростовчане потеряли концентрацию и позволили «Краснодару» сравнять счет. Игрок «быков» получил точную передачу в штрафной «Ростова» и реализовал свой момент сильным ударом по центру ворот. Хозяева попытались собраться и додавить соперника, но ничего не удалось. Надежно играл вратарь гостей Максим Сафонов. Матч закончился со счетом 1:1.За последние семь игр «желто-синие» одержали одну победу, три раза сыграли вничью и три раза уступили своим оппонентам. «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.