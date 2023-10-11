ФК «Ростов» потребовал пересмотреть момент пенальти в матче с «Локомотивом»

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть фрагмент игры с «Локомотивом». Представители ростовской команды хотят пересмотреть пенальти.Игра «Ростова» с «Локомотивом» состоялась 3 октября. Ростовская команда проиграла со счетом 1:3. Представители «Ростова» считают, что судьи по ошибке назначили пенальти в их ворота на шестой минуте игры. С просьбой пересмотреть возможное положение вне игры при третьем голе «Локомотива» ростовчане обратились в ЭСК РФС.По результатам прошедших игр ФК «Ростов» занимает третью позицию в группе В.