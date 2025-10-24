Жители Суворовского останутся на стуки без водоснабжения из-за устранения аварии

Фото: Donday

Жителям микрорайона Суворовского в Ростове-на-Дону следует подготовиться к временному прекращению водоснабжения в течение суток. По информации городского департамента дорожного хозяйства, ограничения будут 10 и 11 ноября.Подача воды будет приостановлена с 05:00 10 ноября. В зону отключения попадут улицы: Петренко, А. Печерского, П. Кляты, Белоусова, Андреева, Амет-Хана Султана, Дубинина, Д. Петрова, Костенко, Висаитова, Драгунская, Измайловский, Уланская, Алмазная, а также СНТ «Ваш выбор».Временно без воды останутся два детских сада (№ 29 и № 37) и средняя общеобразовательная школа № 75.Данные неудобства связаны с проведением запланированных работ по поиску и ликвидации неисправностей на участке водопроводной сети. Ранее горожане выражали беспокойство из-за подтопления проезжей части на улице Вавилова, в районе пересечения с улицами Сосновой и Уланской. Отключение необходимо для проведения обследования и дальнейшего ремонта проблемной зоны трубопровода.Городские власти советуют жителям заранее обеспечить себя необходимым количеством воды для бытовых нужд на период проведения ремонтных мероприятий.