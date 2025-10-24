Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксайском районе в дорожной аварии пострадал подросток на мотоцикле

В Аксайском районе в дорожной аварии пострадал подросток на мотоцикле
В Аксайском районе в ДТП пострадал подросток на мотоцикле. Авария произошла в станице Ольгинской 23 октября.

Как уточнили в МБУ АР УПЧС, отечественное авто проезжало по улице Красноармейской. В этот момент на проезжую часть выехал мотоцикл.

Произошло столкновение. Водителю двухколесного транспорта понадобилась медицинская помощь.

- Он был травмирован и доставлен в медучреждение для дальнейшего обследования и возможной госпитализации, - отметили спасатели.
Фото: МБУ АР УПЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.