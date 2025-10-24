В Аксайском районе в дорожной аварии пострадал подросток на мотоцикле

Фото: МБУ АР УПЧС

В Аксайском районе в ДТП пострадал подросток на мотоцикле. Авария произошла в станице Ольгинской 23 октября.Как уточнили в МБУ АР УПЧС, отечественное авто проезжало по улице Красноармейской. В этот момент на проезжую часть выехал мотоцикл.Произошло столкновение. Водителю двухколесного транспорта понадобилась медицинская помощь.- Он был травмирован и доставлен в медучреждение для дальнейшего обследования и возможной госпитализации, - отметили спасатели.