В Ростове появился новый пешеходный переход около парка «Сказка»

В Ростове-на-Дону завершили обустройство приподнятого пешеходного перехода через улицу Ле-Мана. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Во время одного из рабочих визитов в парк «Сказка» Александр Скрябин заметил, что у входа на улицу Ле-Ман нет удобного и безопасного пешеходного перехода. Это создавало опасность для горожан. Люди и взрослые перебегали дорогу, что могло стать причиной аварийной ситуации. Глава поручил департаменту автомобильных дорог изучить возможность строительства пешеходного перехода.

— Его создание в этом месте логично, потому что здесь находятся входные группы в парк. И для удобства и безопасности ростовчан необходимо было сделать пешеходный переход, — резюмировал Александр Скрябин.

Пешеходный переход у входа в парк «Сказка» готов. Его покрыли плиткой и приподняли для безопасности и удобства. Теперь горожане могут безопасно переходить дорогу. Работы по благоустройству дорог в Ростове продолжаются.
Фото: администрация города
