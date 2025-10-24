В Ростове появился новый пешеходный переход около парка «Сказка»

Фото: администрация города

В Ростове-на-Дону завершили обустройство приподнятого пешеходного перехода через улицу Ле-Мана. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.Во время одного из рабочих визитов в парк «Сказка» Александр Скрябин заметил, что у входа на улицу Ле-Ман нет удобного и безопасного пешеходного перехода. Это создавало опасность для горожан. Люди и взрослые перебегали дорогу, что могло стать причиной аварийной ситуации. Глава поручил департаменту автомобильных дорог изучить возможность строительства пешеходного перехода.Пешеходный переход у входа в парк «Сказка» готов. Его покрыли плиткой и приподняли для безопасности и удобства. Теперь горожане могут безопасно переходить дорогу. Работы по благоустройству дорог в Ростове продолжаются.