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Николаю Комличенко получил травму во время матча с «Акроном»

Николаю Комличенко получил травму во время матча с «Акроном»
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги 2024/2025 между «Ростовом» и тольяттинским «Акроном» форвард и ростовчан, Николай Комличенко, столкнулся с незначительной травмой.

Уже в самом начале игры, на 3-й минуте, защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру, в борьбе за мяч в воздухе случайно нанес Комличенко рассечение на голове шипами бутс.

Из-за начавшегося кровотечения игроку «Ростова» потребовалось сменить футболку и надеть защитную жёлтую шапочку.

Несмотря на полученное повреждение, нападающий «Ростова», после оказания необходимой медицинской помощи, смог вернуться в игру и продолжить участие в матче.

На данный момент счет 2:3 в пользу ростовчан.
Фото: скриншот
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