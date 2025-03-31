Николаю Комличенко получил травму во время матча с «Акроном»

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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги 2024/2025 между «Ростовом» и тольяттинским «Акроном» форвард и ростовчан, Николай Комличенко, столкнулся с незначительной травмой.Уже в самом начале игры, на 3-й минуте, защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру, в борьбе за мяч в воздухе случайно нанес Комличенко рассечение на голове шипами бутс.Из-за начавшегося кровотечения игроку «Ростова» потребовалось сменить футболку и надеть защитную жёлтую шапочку.Несмотря на полученное повреждение, нападающий «Ростова», после оказания необходимой медицинской помощи, смог вернуться в игру и продолжить участие в матче.На данный момент счет 2:3 в пользу ростовчан.