Нападающий «Ростова» Николай Комличенко вошёл в десятку лучших бомбардиров РПЛ

Фото: ФК Ростов

Форвард «Ростова» Николай Комличенко вошёл в десятку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Эти данные были предоставлены статистическим сайтом bombardir.ru.В текущем сезоне чемпионата России Комличенко забил семь голов в 17 матчах. Примечательно, что в некоторых играх он оформлял дубль, что приводило команду к победе.В число топ-3 лучших бомбардиров сезона-2024/25 вошли игроки: Манфред Угальде из «Спартака», Алексей Батраков из «Локомотива» и Патсон Дака из «Рубина». Всего в списке лучших оказались 40 футболистов из Российской Премьер-Лиги.Николай Комличенко пополнил состав футбольного клуба «Ростов» на правах аренды с 2021 года. На сегодняшний день считается одним из ведущих игроков команды.