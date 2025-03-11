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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко вошёл в десятку лучших бомбардиров РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко вошёл в десятку лучших бомбардиров РПЛ
Форвард «Ростова» Николай Комличенко вошёл в десятку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Эти данные были предоставлены статистическим сайтом bombardir.ru.

В текущем сезоне чемпионата России Комличенко забил семь голов в 17 матчах. Примечательно, что в некоторых играх он оформлял дубль, что приводило команду к победе.

В число топ-3 лучших бомбардиров сезона-2024/25 вошли игроки: Манфред Угальде из «Спартака», Алексей Батраков из «Локомотива» и Патсон Дака из «Рубина». Всего в списке лучших оказались 40 футболистов из Российской Премьер-Лиги.

Николай Комличенко пополнил состав футбольного клуба «Ростов» на правах аренды с 2021 года. На сегодняшний день считается одним из ведущих игроков команды.
Фото: ФК Ростов
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