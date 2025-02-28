Названа причина, почему на должность главного тренера «Ростова» назначили аналитика

Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», сообщил о своём уходе всего за несколько дней до начала второго этапа Российской Премьер-лиги. Но руководство клуба оперативно решило вопрос с новым тренером. Им стал Джонатан Альба, испанский специалист.Однако многие эксперты в футбольном сообществе выразили сомнения относительно этого выбора. Бывший главный тренер "Ростова", возглавлявший клуб с 1998 по 2007 годы, Сергей Балахин выразил по этому поводу свое мнение. В интервью «Евро-Спорту» он сказал: «Я думаю, Альба хорошо знаком с методиками Карпина и сможет продолжить развивать команду, не меняя её кардинально. Вопрос в том, справится ли он с этой задачей. Но это нормальное решение, при всём уважении к нашим специалистам».О Джонатане Альбе известно немного. Он начал работать в штабе Карпина в начале 2018 года в качестве главного аналитика. В его обязанности входил анализ матчей соперников и разбор стандартных положений. В 2021 году он перешёл в сборную России вместе с Карпиным, а в 2022 году вернулся в «Ростов».Также в карьере Альбы есть опыт работы в тренерском штабе сборной Румынии. Он не имеет опыта работы главным тренером.