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Испанец Джонатан Альба возглавил футбольный клуб "Ростов"

Испанец Джонатан Альба возглавил футбольный клуб "Ростов"
Испанец Джонатан Альба возглавил футбольный клуб "Ростов", о чём проинформировала пресс-служба команды.

43-летний специалист сменил на посту Валерия Карпина, оставившего донской клуб 25 февраля. Альба трудился в тренерском штабе "Ростова" с 2018 года, занимая должность главного аналитика.

В 2021 году Альба последовал за Карпиным в сборную России, а в 2022 году вернулся в расположение "Ростова".

Ранее в своей карьере Альба также входил в тренерский штаб национальной сборной Румынии.
Фото: ФК Ростов
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