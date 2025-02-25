Фото: ФК Ростов

Испанец Джонатан Альба возглавил футбольный клуб "Ростов", о чём проинформировала пресс-служба команды.43-летний специалист сменил на посту Валерия Карпина, оставившего донской клуб 25 февраля. Альба трудился в тренерском штабе "Ростова" с 2018 года, занимая должность главного аналитика.В 2021 году Альба последовал за Карпиным в сборную России, а в 2022 году вернулся в расположение "Ростова".Ранее в своей карьере Альба также входил в тренерский штаб национальной сборной Румынии.