В Ростове разыскивают 56-летнего Александра Усольцева

Фото: ЛизаАлерт

В Донской столице пропал 56-летний местный житель Александр Усольцев. С 16 августа 2025 года его местонахождение неизвестно.Мужчина вышел из дома 16 августа. С того дня он так и не вышел на связь. Родные Александра забили тревогу и обратилиись в полицию и поисковый отряд.Рост Александра Усольцева – 184 сантиметра. Мужчина имеет плотное телосложение, седые волосы серые глаза.В день исчезновения ростовчанин был одет в черную майку, синие шорты и кроксы болотного цвета.Если вы знаете, где может находиться Александр, просьба сообщить об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.