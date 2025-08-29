Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове разыскивают 56-летнего Александра Усольцева

В Ростове разыскивают 56-летнего Александра Усольцева


В Донской столице пропал 56-летний местный житель Александр Усольцев. С 16 августа 2025 года его местонахождение неизвестно.

Мужчина вышел из дома 16 августа. С того дня он так и не вышел на связь. Родные Александра забили тревогу и обратилиись в полицию и поисковый отряд.

Рост Александра Усольцева – 184 сантиметра. Мужчина имеет плотное телосложение, седые волосы серые глаза.

В день исчезновения ростовчанин был одет в черную майку, синие шорты и кроксы болотного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Александр, просьба сообщить об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.