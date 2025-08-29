- Инфраструктура сооружения не соответствует требованиям МВД РФ по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении спортивных соревнований, - уточнили в ХК «Ростов».



Фото: ХК «Ростов»

Ближайшие три матча ХК «Ростов» пройдут без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Донская команда сыграет с ХК «Тамбов», «Динамо СПБ» и «СКА-ВМФ» 3, 7 и 9 сентября. Все три матча будут организованы на «Айс Арене» без зрителей.Как отметили в пресс-службе клуба, Дворец спорта в Халтуринском пока не готов принимать матчи чемпионата России по хоккею. Возможно спортивные мероприятия будут проводиться только после официального открытия Дворца спорта.Как уточнили в пресс-службе клуба, Дворец спорта в Халтуринском пока не готов принимать матчи чемпионата России по хоккею. Вероятно, спортивные мероприятия будут проводиться только после официального открытия Дворца спорта.