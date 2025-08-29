Новости
Парковку самокатов возле детского сада в Ростове убрали после публикации в СМИ

В Ростове после публикации критической статьи убрали стоянку самокатов на улице Красноармейской, 204. В редакцию ранее обращалась пенсионерка, она жаловалась на стоянку самокатов возле ясель. "Парковка шерингового транспорта возле детских учреждений создает прямую угрозу для жизни и здоровья детей", — сообщала женщина.

Реакция администрации не заставила себя долго ждать, после того как информация об этом появилась в СМИ. В мэрии сообщили, что организация пунктов размещения СИМ запрещена перед входами в социально значимые объекты, а также в радиусе 30 метров от дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений.


В мэрии отметили, что в адрес оператора кикшеринга 27 августа направлено уведомление о необходимости переноса СИМ. Электросамокаты с территории ясель убрали, а парковку в этой зоне в приложении запретили.
фото: Администрация Ростовской области
