Парковку самокатов возле детского сада в Ростове убрали после публикации в СМИ

фото: Администрация Ростовской области

В Ростове после публикации критической статьи убрали стоянку самокатов на улице Красноармейской, 204. В редакцию ранее обращалась пенсионерка, она жаловалась на стоянку самокатов возле ясель. "Парковка шерингового транспорта возле детских учреждений создает прямую угрозу для жизни и здоровья детей", — сообщала женщина.Реакция администрации не заставила себя долго ждать, после того как информация об этом появилась в СМИ. В мэрии сообщили, что организация пунктов размещения СИМ запрещена перед входами в социально значимые объекты, а также в радиусе 30 метров от дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений.В мэрии отметили, что в адрес оператора кикшеринга 27 августа направлено уведомление о необходимости переноса СИМ. Электросамокаты с территории ясель убрали, а парковку в этой зоне в приложении запретили.