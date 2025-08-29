На Дону 1 сентября за парты новых школ сядут 10 тысяч учеников

Фото: правительство Ростовской области.

На Дону 1 сентября откроются сразу 11 новых учебных заведений. В микрорайоне Темерник заработает новая школа № 114 с авиационным профилем. 1 сентября учреждение примет более тысячи учеников.Здание оснащено просторными кабинетами, междисциплинарными лабораториями по изучению естественных наук и музеем авиации. Для создания образовательной концепции «Авиастроительные классы» будет налажено сотрудничество с МФТИ и АО «Роствертол».– У нас предусмотрены занятия на авиасимуляторе. Здесь несколько разных самолетов, вертолетов, планеров, то есть дети могут отрабатывать навыки взлета, полета и посадки, – рассказал директор школы Заури Ермаков.Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь на областной педагогической конференции, к началу нового учебного года на Дону откроются сразу 11 новых школ почти на 10 тысяч мест.На левом берегу Дона также открыта школа № 116 на 1 100 мест с инженерно-техническим профилем. Кабинеты химии, биологии, физики оснащены современным лабораторным оборудованием. Приобретена также робототехника.Ростовская школа № 94 получила модульное здание для начальных классов. Здесь будут учиться более 500 младшеклассников.В Суворовском микрорайоне откроются сразу две современные школы. В Батайске благодаря двум новым образовательным учреждениям создано около 2 тысяч дополнительных школьных мест.В Азове к новому учебному году построены две школы – на 600 и 1 340 мест. В школе № 16 есть кабинеты робототехники и детских инициатив, фотостудия, интерактивные библиотеки. В школе № 17 откроются профильные математические классы. Проектом предусмотрены шесть спортивных залов, в том числе для занятий самбо и хореографией.В школе № 13 в Мясниковском районе появился новый корпус. В современном модуле начнут свой путь ученики начальных классов. На территории школы скоро появится и спортивная площадка. Решение о ее создании принял врио губернатора.Самый первый звонок прозвучит в новом корпусе Красноярской школы в Цимлянском районе. Модульное здание разгрузит основное, учреждение перейдет на обучение в одну смену.Помимо новых зданий, в регионе ко Дню знаний обновили ряд действующих школ.– В этом году завершен капитальный ремонт шести общеобразовательных учреждений в Ростове-на-Дону, Азовском, Аксайском, Тарасовском и Октябрьском районах. Осенью будут отремонтированы еще десять школ в семи муниципалитетах области, а до конца 2025 года – 25 школ в 16 городах и районах Дона, – сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Всего в новом учебном году 465 тысяч донских школьников сядут за парты, в том числе 42 тысячи первоклассников.