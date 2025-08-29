Игрок «Ростова» Илья Вахания включен в состав сборной России на сентябрьские матчи

Фото: ФК Ростов

Защитник футбольного клуба «Ростов» Илья Вахания включен в состав сборной России для предстоящих товарищеских матчей против команд Иордании и Катара. Об этом информирует пресс-служба национальной команды.В итоговый список попали 30 игроков, среди которых выделяется донской футболист. Сборная России сыграет два контрольных матча: 4 сентября в Москве против команды Иордании и 7 сентября в Эр-Райяне против сборной Катара.Важно отметить, что Илья Вахания неоднократно вызывался в национальную команду. Его выступления на поле заслуживают положительной оценки, а в прошлом сезоне он отметился забитым голом за сборную России.