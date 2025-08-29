Прорванную трубу с кипятком на улице Ленина предложили замотать изоляцией

— Вчера отремонтировали в одном месте, а сегодня прямо во время встречи начало капать рядом с местом ремонта! Говорят, что коммуникации в порядке… Но обещали, что в среду приедут и починят, — рассказывает Наталья.

— Боюсь, что наша труба не выдержит отопительный сезон. Мы останемся без горячей воды и отопления, — беспокоятся люди.

Фото: Дондей

В Ростове жители дома № 99А на улице Ленина снова жалуются на проблемы с трубой горячего водоснабжения. Наталья, одна из жительниц, поделилась новыми деталями.После того как история с потопом на детской площадке стала известна, на жалобы людей обратили внимание. С Натальей связались представители администрации Октябрьского района и сотрудник «РТС».На следующий день прорыв трубы устранили. Но проблема осталась.Во время встречи жителей с представителями администрации и «РТС» на месте прорыва труба снова начала протекать. Ремонт продержался всего два дня.Жители переживают, что зимой проблема не будет решена.