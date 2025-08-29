Прорванную трубу с кипятком на улице Ленина предложили замотать изоляцией
В Ростове жители дома № 99А на улице Ленина снова жалуются на проблемы с трубой горячего водоснабжения. Наталья, одна из жительниц, поделилась новыми деталями.
После того как история с потопом на детской площадке стала известна, на жалобы людей обратили внимание. С Натальей связались представители администрации Октябрьского района и сотрудник «РТС».
На следующий день прорыв трубы устранили. Но проблема осталась.
Во время встречи жителей с представителями администрации и «РТС» на месте прорыва труба снова начала протекать. Ремонт продержался всего два дня.
Жители переживают, что зимой проблема не будет решена.