В Ростовской области пожар оставил без жилья пожилую женщину

Фото: МЧС РО

В Мясниковском районе Ростовской области, 28 августа, пожар лишил пожилую женщину жилья. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка.В хуторе Калмыкова пламя охватило сначала хозяйственную постройку, после чего огонь распространился на кровлю жилого дома. В момент начала пожара внутри находилась 76-летняя хозяйка, которая смогла вовремя покинуть здание и вызвать экстренные службы.На место происшествия оперативно прибыли 10 пожарных, задействовав 3 единицы специализированной техники."Пожар был ликвидирован на участке площадью 82 квадратных метра", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что, к счастью, обошлось без жертв.