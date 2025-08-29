Новости
В Ростовской области пожар оставил без жилья пожилую женщину

В Мясниковском районе Ростовской области, 28 августа, пожар лишил пожилую женщину жилья. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка.

В хуторе Калмыкова пламя охватило сначала хозяйственную постройку, после чего огонь распространился на кровлю жилого дома. В момент начала пожара внутри находилась 76-летняя хозяйка, которая смогла вовремя покинуть здание и вызвать экстренные службы.

На место происшествия оперативно прибыли 10 пожарных, задействовав 3 единицы специализированной техники.

"Пожар был ликвидирован на участке площадью 82 квадратных метра", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что, к счастью, обошлось без жертв.
Фото: МЧС РО
