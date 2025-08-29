В Ростове мать ищет 39-летнюю пропавшую без вести дочь

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону мать ищет пропавшую без вести дочь. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на мать исчезнувшей Алены Редько, Елену.Женщина проживает на улице Луначарского, 235. Вечером 25 августа она решила встретиться со своим бывшим супругом. По словам Елены, он высадил ее на улице Ульяновской, 9/28 около 21:30. После этого она перестала отвечать на звонки и сообщения. Мать Алены сразу же обратилась в полицию с заявлением о пропаже.По словам женщины, она не могла оставить дома двоих детей. Также выяснилась странная подробность – не зафиксировали ростовчанку и камеры видеонаблюдения.Женщину пытаются найти уже четверо суток. Однако никаких зацепок пока нет.Алена ростом 168 сантиметров и худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы и серые глаза. Женщина в день исчезновения надела черную куртку, синий джинсовый топ, голубо-серые джинсы, обула светлые кроссовки.Мать пропавшей просит помощи у неравнодушных жителей. Если вы знаете, где может находиться Алена или можете помочь в ее поисках, сообщите по телефонам: 8-928-270-26-33 (мама Елена) или 112.