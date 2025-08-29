Донская общественная палата и некоммерческие организации в преддверии выборов начали активное сотрудничество

Фото: Общественная палата РО

Общественная палата Ростовской области активно развивает сотрудничество с некоммерческими организациями в преддверии выборов губернатора и других избирательных кампаний. Всего 20 НКО Дона укрепили свои связи с Общественной палатой. 28 августа прошло торжественное подписание соглашения на расширенном заседании.На заседании обсуждались вопросы подготовки к выборам, которые пройдут на Дону с 12 по 14 сентября. Общественный штаб при Общественной палате по наблюдению за выборами продолжает свою активную деятельность. К предстоящему политическому событию привлечены и подготовлены более 4 000 человек. Проведено 46 обучающих семинаров, охвативших все 55 муниципалитетов региона. Эксперты штаба подготовили и опубликовали более 300 материалов, посвящённых выборам, в информационном пространстве. В работе штаба принимают участие представители общественных организаций, участники специальной военной операции и проекта «Герои Дона».Как отметил, председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев, сотрудничество с некоммерческим сектором имеет ключевое значение не только в период избирательных кампаний, но и в повседневной работе общества.— Гражданский сектор сегодня играет ведущую роль в решении социальных, культурных и общественно значимых задач, и наша палата всегда открыта для такого взаимодействия, — добавил Вячеслав Кущев.Член Общественного штаба по наблюдению, участник СВО Денис Новокшанов рассказал, что после завершения службы и дальше помогает и трудится на благо своей страны.—Теперь для меня важно проявить гражданскую активность — в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами и в рамках проекта «Герои Дона». Это ещё один способ служить обществу и защищать его интересы, — отметил Денис Новокшанов, участник СВО, член Общественного штаба по наблюдению.Подготовка корпуса общественных наблюдателей стала приоритетным направлением. Важно отметить, что число молодых наблюдателей продолжает расти. В 2025 году их доля составила около 30% от общего количества наблюдателей. Эта подготовка играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и честности избирательного процесса.