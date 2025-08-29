К 1 сентября в Ростове-на-Дону стоимость цветов вырастет более чем на 50%

фото: DonDay

В Ростове с 1 сентября сильно подорожают цветы. DonDay узнал, сколько денег придется потратить на хороший букет цветов.Средняя цена одной розы в городских магазинах достигает 180 рублей, но к празднику она составит 280–300 рублей. Таким образом, даже скромный букетик из пяти роз обойдется покупателям примерно в 1 500 рублей.Из-за большой наценки, которая достигает 60%, многие предпочитают покупать не одиночные цветы, а готовые композиции. Спросом пользуются как небольшие букеты за 1 500 рублей, так и более крупные — стоимостью до 5 000 рублей.Продавцы отмечают, что пик продаж приходится на последний день августа и утро 1 сентября.В условиях ажиотажа цены растут, а самые доступные букеты раскупаются очень быстро. Для цветочных магазинов День знаний – один из самых прибыльных дней в году.