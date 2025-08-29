В муниципалитетах Ростовской области строят спортивные площадки ГТО

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области продолжают строительство спортивных площадок ГТО по федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта.В этом году ранее планировали разместить 10 площадок. Но месяц назад жители Матвеева Кургана обратились к главе региона Юрию Слюсарю во время его визита в муниципалитет с просьбой сделать площадку ГТО и в их городе. Просьбу приняли. В регионе появятся 11 таких спортобъектов.Семь объектов возвели в Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Другие площадки появятся в Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах до конца 2025 года. На это из бюджетов разного уровня выделят 30 млн рублей.Такие площадки включают 25 антивандальных тренажеров. Также установлены гимнастические скамьи, перекладины, турники, «шведская стенка», брусья, уличные силовые и кардиотренажеры на все группы мышц. Спортплощадки привязаны к центрам тестирования ГТО.- На территории муниципальных образований РО функционируют порядка 400 площадок для выполнения нормативов ГТО. Работу по развитию спортивной инфраструктуры будем продолжать, – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.Всего за 10 лет на портале ГТО зарегистрировано более 684 тысяч жителей Дона. Нормативы выполняли более 580 тысяч человек, а 270 тысяч – на знаки отличия.Напомним, еще в июле этого года во всех муниципальных образованиях специалисты выполняли устройство основания, велись работы по монтажу спортивного оборудования. За короткий срок успели выполнить большой объем работ.