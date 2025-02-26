Футбольный эксперт был удивлён новым назначением главного тренера «Ростова»

Фото: ФК Ростов

Специалист по футболу Сергей Юран был удивлен, узнав о назначении нового главного тренера в «Ростове». Своим мнением эксперт поделился в интервью "Матч ТВ".- Не могу понять, почему не Онопко? Виктор работал в ЦСКА, в прошлом – суперфутболист, прошел сборные, российский человек. Насколько я знаю, Альба – аналитик очень хороший, сомнений нет, но главным тренером...Сергей Юран также отметил, что не может представить, чтобы в каком‑то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик. Однако пока не известно, как проявит себя новый главный тренер донского клуба.О Джонатане Альбе известно немного. В начале 2018 года он присоединился к команде в качестве главного аналитика, а с 2021 года работает в тренерском штабе национальной сборной России. До этого Альба работал в тренерском штабе сборной Румынии. В его обязанности входило анализировать матчи соперников и разбирать стандартные положения.Джонатан Альба стал новым главным тренером вместо Валерия Карпина, который ушёл в отставку 25 февраля. Свое решение Карпин объяснил тем, что хочет полностью посвятить себя работе со сборной России, где он занимает аналогичную должность.