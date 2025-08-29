В Ростовской области ремонтируют региональные дороги к туробъектам

Фото: Правительство РО

Планируется провести ремонтные работы на трассе Миллерово — Вешенская, дороги между станицами Вешенской и Казанской, к конному клубу «Территория дончаков „Гелиос“ и другие объекты.В Ростовской области отремонтируют более 36 км региональных дорог, которые ведут к туристическим объектам. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.Планируется провести ремонтные работы на трассе Миллерово — Вешенская. Ее длина составляет порядка 146 километров. Она проходит по территориям Миллеровского, Кашарского, Боковского и Шолоховского районов. Из-за большого объема работ, задачи разделили на три этапа. В 2022–2023 годах в норму привели более 30 километров дороги. В прошлом году обновили 9,5 километра, а в этом году ремонтируют еще 18 километров. Эта дорога ведет к музею-заповеднику Шолохова, где проходит праздник „Шолоховская весна“.В 2025 году отремонтируют еще 7 км дороги между станицами Вешенской и Казанской, ведущей к музею-заповеднику.Также уже заасфальтировали 1,6 км дороги от хутора Большой Лог до станицы Старочеркасской. Эта дорога ведет к монастырю и музею-заповеднику. Ремонт трассы Ростов — Волгодонск продолжается. Она проходит через Семикаракорск, где есть производство керамики.Дорогу к конному клубу „Территория дончаков „Гелиос“ в поселке Новонатальин тоже ремонтируют. Работы начали в 2024 году.— Ремонт региональных дорог, ведущих к туробъектам, способствует развитию туризма в области. Количество туристов, приезжающих к нам, на Дон, ежегодно растет. И, конечно, мы должны приводить в порядок дороги к тем объектам, которые наши гости посещают, и по которым также ездят наши жители, — отметила первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.Напомним, что в 2025 году в Ростовской области планируют отремонтировать 566 дорог и объектов. На это выделено 32,7 млрд рублей. В результате в порядок приведут около 880 км дорог. На данный момент работы завершены на 344 объектах (488 км), в том числе 103 объекта — досрочно.