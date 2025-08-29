Фото: Яндекс Карты

Гигантский затор образовался из-за ДТП на М-4. Пробка образовалась 29 августа около 15:00.Машины встали на 20 километров от Нагибского сельского поселения Ростовской области до Радченского сельского поселения Воронежской области. Водители едут с минимальной скоростью.Очевидцы говорят, что причиной затора стало ДТП с грузовиком в районе Радченского сельского поселения.Спустя три часа пробка не рассосалась. К сожалению, из-за сложившейся ситуации все участники прибудут в место назначения гораздо позже срока.