Гигантский затор образовался из-за ДТП на М-4

Гигантский затор образовался из-за ДТП на М-4. Пробка образовалась 29 августа около 15:00.

Машины встали на 20 километров от Нагибского сельского поселения Ростовской области до Радченского сельского поселения Воронежской области. Водители едут с минимальной скоростью.

Очевидцы говорят, что причиной затора стало ДТП с грузовиком в районе Радченского сельского поселения.

Спустя три часа пробка не рассосалась. К сожалению, из-за сложившейся ситуации все участники прибудут в место назначения гораздо позже срока.
Фото: Яндекс Карты
