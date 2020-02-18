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В турнире в Швеции победила ростовская тхэквондистка

В турнире в Швеции победила ростовская тхэквондистка
Спортсменка из Ростова-на-Дону выиграла в международном турнире по тхэквондо. Состязания «Кубок Президента» проходят в Швеции. В городе Хельсингборге встретились более 2 000 участников.

Победитель крупнейшего европейского старта получает сразу 20 очков в мировой рейтинг. Донскую столицу в турнире представляла Полина Хан. Девушка выступала в весовой категории до 73 килограммов. Она без труда одолела соперниц из Великобритании, Польши, Турции и Франции, в финале победила сильную тхэквондистку из Сербии Милицу Мандич.

Полина Хан носит звание мастера спорта. С 2017 года девушка выступает за сборную России.

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