В турнире в Швеции победила ростовская тхэквондистка



Спортсменка из Ростова-на-Дону выиграла в международном турнире по тхэквондо. Состязания «Кубок Президента» проходят в Швеции. В городе Хельсингборге встретились более 2 000 участников.



Победитель крупнейшего европейского старта получает сразу 20 очков в мировой рейтинг. Донскую столицу в турнире представляла Полина Хан. Девушка выступала в весовой категории до 73 килограммов. Она без труда одолела соперниц из Великобритании, Польши, Турции и Франции, в финале победила сильную тхэквондистку из Сербии Милицу Мандич.



Полина Хан носит звание мастера спорта. С 2017 года девушка выступает за сборную России.

