Ростовские тхэквондисты завоевали несколько медалей на международном турнире в Австралии



На международном турнире по тхэквондо спортсмены из Ростова завоевали сразу несколько медалей. Соревнования проходили в Австралии и собрали на своей площадке порядка 500 участников со всей планеты.



От Ростова были заявлены Полина Хан, Алексей Денисенко и Георгий Попов. На турнире Australian Open Денисенко получил золотую медаль в весовой категории до 68 килограммов. Георгий и Полина оказались на третьей ступени пьедестала. Попов выступал в категории до 63 килограммов, Хан — до 73 килограммов.



За победу в Australian Open спортсмен получает 20 очков во всемирный олимпийский рейтинг. Те, кто окажется на передовых позициях в рейтинге, будут представлять свою страну на Олимпийских играх.