Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовские тхэквондисты завоевали несколько медалей на международном турнире в Австралии

Ростовские тхэквондисты завоевали несколько медалей на международном турнире в Австралии
На международном турнире по тхэквондо спортсмены из Ростова завоевали сразу несколько медалей. Соревнования проходили в Австралии и собрали на своей площадке порядка 500 участников со всей планеты.

От Ростова были заявлены Полина Хан, Алексей Денисенко и Георгий Попов. На турнире Australian Open Денисенко получил золотую медаль в весовой категории до 68 килограммов. Георгий и Полина оказались на третьей ступени пьедестала. Попов выступал в категории до 63 килограммов, Хан — до 73 килограммов.

За победу в Australian Open спортсмен получает 20 очков во всемирный олимпийский рейтинг. Те, кто окажется на передовых позициях в рейтинге, будут представлять свою страну на Олимпийских играх.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.