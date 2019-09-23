На международном турнире по тхэквондо победила ростовская спортсменка



Спортсменка из Ростова-на-Дону одержала победу на международных соревнованиях по тхэквондо. Рейтинговый турнир Polish Open проходил в Варшаве.



Полина Хан выступала в весовой категории до 73 килограммов. На турнире её соперницами были тхэквондистки из Италии, Германии, России и Испании. Полина победила во всех четырёх поединках. В результате она завоевала золотую медаль на турнире.



Девушка рассказала, что за день до соревнований заболела. За пару дней до этого она вернулась из Японии, где часовой пояс опережает московский на шесть часов. Не успев акклиматизироваться, девушка снова поехала на состязания. Из-за этого поединки дались ей довольно тяжело. Несмотря на это, ей удалось занять первую ступень пьедестала и заработать десять баллов в олимпийский рейтинг.



Вся семья Полины Хан занимается тхэквондо, поэтому она с самого детства знакома с этим видом спорта. С годами девушка поняла, что хочет серьёзно заниматься борьбой.