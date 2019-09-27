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Ростовчане завоевали три медали международном турнире по тхэквондо Russian Open

Ростовчане завоевали три медали международном турнире по тхэквондо Russian Open
Георгий Попов, Полина Хан и Владислав Югай

Состоялся IX Международный рейтинговый турнир по тхэквондо «Russian Open G-1», по итогам которого призёры получают баллы в свой олимпийский рейтинг. Соревнования проходили 28 и 29 сентября в Москве.

Побороться за призовые места приехали более 700 спортсменов из Иордании, Сирии, Египта, Украины, Казахстана, Узбекистана, Ирана и России. Среди участников были представители ростовского спортивного клуба «Грандмастер» Полина Хан, Георгий Попов и Владислав Югай.

Полина выступает в категории до 73 килограммов. Девушка завоевала золотую медаль и важные десять рейтинговых очков, которые увеличивают её шансы на участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

В шаге от первого места остановился Владислав Югай, который выступает в категории до 73 килограммов.

Еще один ростовский тхэквондист Георгий Попов занял вторую позицию в своей весовой категории до 58 килограммов. Юноша уступил в финале сопернику в дополнительном раунде. Также Геогрий получил специальный денежный приз в размере 3000 долларов. Этот бонус вручают спортсмену, набравшему самое большое количество очков в боях.

IX Международный рейтинговый турнир по тхэквондо «Russian Open G-1» является финальным перед Всероссийским чемпионатом.

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