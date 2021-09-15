Молодежка «Ростова» обыграла «Арсенал»

После того, как рекордная победная серия подопечные Заура Тедеева прервалась, можно было предположить спад. Однако жёлто-синие выиграли выездной матч – не крупно, но с запасом.В первом тайме гости выглядели лучше. Сходу забить не удалось, но на 32-й минуте это всё-таки случилось. Кирилл Щетинин забил свой пятый гол в сезоне – 0:1. В концовке первого тайма случился, как казалось, ключевой эпизод матча. За фол последней надежды прямую красную карточку получил Александр Мухин, плюс пенальти в ворота «Ростова». Однако «канонир» Максим Кайнов удар с точки смазал.Во втором тайме «Ростов», играя в меньшинстве вынужден был отдать инициативу сопернику, однако даже в этом случае именно гости смотрелись опаснее. На 71-й минуте тульчане счёт сравняли усилиями Ансора Хабибова, но на последних минутах южане всё-таки вырвали победу – Артур Максецов, 1:2!В других матчах тура московский «Локомотив» дома обыграл грозненский «Ахмат» 1:0, «Сочи» был сильнее московского «Чертаново» 2:1, а «Краснодар» разгромил на выезде подмосковные «Химки» 3:0.В следующем туре ростовчане будут принимать 24 сентября на своём поле «УОР-5». В турнирной таблице Группы «Б» «Ростов» продолжает занимать первое место из 10.