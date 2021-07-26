Молодёжка «Ростова» обыграла в гостях «Краснодар»

Во втором туре М-Лиги ростовчане гостили в столице Краснодарского края. Игры основных команд пафосно именуют «дерби юга». Если так, то в данном случае было «мини-дерби юга» или «дерби молодёжек». После выигрыша в первом туре (повержен «Сочи») жёлто-синие, очевидно, были в приподнятом настроении. И подопечные Заура Тедеева сохранили настрой и продлили победную серию.На первых порах опаснее были гости – ростовчане куда чаще атаковали и немало тревожили оборонительные порядки «быков». На 16-й минуте наконец-то счёт был открыт. Данил Хромов забил первый мяч в игре. До перерыва «Краснодар» игру от своих ворот отодвинул, но в атаке не преуспел.В начале второй половины вечера счёт хозяева сравняли. Но по игре этот гол не был логичным, «Ростов» был опаснее и активнее. Справедливость была восстановлена на 80-й минуте игры Максимом Турищевым. В концовке дончане удержали победу ценой жёлтых карточек, но никто не назовёт её незаслуженной – 2:1.В следующем туре ростовчане примут молодёжку «Зенита» (Санкт-Петербург). Игра намечена на вечер пятницы, 30 июля.