«Молодёжка» «Ростова» одержала 12-ю победу подряд

Молодёжный состав ФК «Ростов» продолжает победную серию. Очередным поверженным соперником стал «Ахмат».С первых же минут стало понятно, что «жёлто-синие» намного сильнее. Артём Исик открыл счёт уже на пятой минуте вечера – дальний удар в ближний угол, 1:0. Далее Данил Хромов упрочил преимущество хозяев поля, а уже к 25-й минуте игры счёт после удара Даниила Соколова вырос до крупного. Однако ростовчане и не думали останавливаться. Ещё до перерыва в воротах грозненцев побывали ещё два мяча – отличились Виктор Мелёхин и вновь Хромов. Итого после первого тайма «Ростов» уже решил все вопросы – 5:0.Во второй части игры «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления Хабиба Азиева. После такого ни о каком камбеке и речи быть не могло. В итоге команды спокойно доиграли встречу без забитых мячей. Итог – крупная победа «Ростова», 5:0, которая стала 12-й подряд, если считать финиш прошлого сезона.В других матчах 6-го тура М-Лиги ФК «Сочи» на выезде обыграл тульский «Арсенал» - 5:4, московское «Чертаново» превзошло УОР-5 - 2:0, «Краснодар» дома переиграл санкт-петербургский «Зенит» - 3:1, а подмосковные «Химки» и столичный «Локомотив» разошлись миром - 4:4.