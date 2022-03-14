«Молодежка» «Ростова» крупно обыграла «Крылья Советов»

Фото: ФК «Ростов»

«Молодежка» «Ростова» обыграла «Крылья Советов» с разгромным счетом. Матч прошел 15 марта.В первые минуты «Крылья Советов» доминировали. Их гол в середине тайма выглядел вполне логичным. Однако на 30-й минуте игры голкипер волжан был удален с поля после фола. В рамках первого тайма «желто-синие» забили три мяча усилиями Данила Хромова (2) и Кирилла Моисеева – 1:3, после чего был объявлен перерыв. Во второй части матча у самарцев еще один игрок досрочно покинул поле (Владислав Тепляков). Имея на два игрока больше, донской клуб довел счет до крупного (Данила Прошляков и Даниил Шанталий). Итог – победа южан с разгромным счетом 5:1.В остальных встречах дня в М-Лиге «Рубин» (Казань) обыграл «Локомотив» (Москва) - 2:0, ЦСКА (Москва) был сильнее «Чертаново» (Москва) - 1:0, «Сочи» победил «Динамо» (Москва) - 1:0, а «Зенит» (Санкт-Петербург) превзошёл «Спартак» (Москва) - 2:0.1 апреля «Ростов» примет на своём поле московский «Спартак». Пока в таблице сильной группы «жёлто-синие» идут на 1-м месте из 10 клубов.