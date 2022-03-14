Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Молодежка» «Ростова» крупно обыграла «Крылья Советов»

«Молодежка» «Ростова» крупно обыграла «Крылья Советов»

«Молодежка» «Ростова» обыграла «Крылья Советов» с разгромным счетом. Матч прошел 15 марта.

В первые минуты «Крылья Советов» доминировали. Их гол в середине тайма выглядел вполне логичным. Однако на 30-й минуте игры голкипер волжан был удален с поля после фола. В рамках первого тайма «желто-синие» забили три мяча усилиями Данила Хромова (2) и Кирилла Моисеева – 1:3, после чего был объявлен перерыв. Во второй части матча у самарцев еще один игрок досрочно покинул поле (Владислав Тепляков). Имея на два игрока больше, донской клуб довел счет до крупного (Данила Прошляков и Даниил Шанталий). Итог – победа южан с разгромным счетом 5:1.

В остальных встречах дня в М-Лиге «Рубин» (Казань) обыграл «Локомотив» (Москва) - 2:0, ЦСКА (Москва) был сильнее «Чертаново» (Москва) - 1:0, «Сочи» победил «Динамо» (Москва) - 1:0, а «Зенит» (Санкт-Петербург) превзошёл «Спартак» (Москва) - 2:0.

1 апреля «Ростов» примет на своём поле московский «Спартак». Пока в таблице сильной группы «жёлто-синие» идут на 1-м месте из 10 клубов.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.