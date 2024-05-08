Фото: соцсети ГК Ростов-Дон

Лучшим игроком матча с «Черноморочкой» стала крайняя ГК «Ростов-Дон». Результаты зрительского голосования были опубликованы на страницах социальной сети 7 мая.За гандболистку Кристину Кожокарь проголосовали 57,5 % болельщиков. Она забила восемь из восьми мячей в матче; второе место заняла центральный защитник Валерия Кирдяшева - 38,5 %; третье место - правый защитник Юлия Манагарова - 21,5 %.Первый полуфинал Суперлиги OLIMPBET - 2023/24 против «Черноморочки» был сыгран 6 мая в Абрау-Дюрсо. С первых минут «желто-черные» начали забивать голы в ворота соперника. Однако новороссийские гандболистки пытались отбиться. Счет в конце первого тайма был 12:18 в пользу ГК «Ростов-Дон».Во втором тайме "Ростов-Дон" окончательно разгромил «Черноморочку» и вышел в финал со счетом 23:33.