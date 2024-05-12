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ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Суперкубка, одержав победу на «Черноморочкой»

ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Суперкубка, одержав победу на «Черноморочкой»
Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в финал Суперлиги сезона-2023/24. Донские спортсменки обыграли соперниц из «Черноморочки» (город Новороссийск) со счетом 35:28.

Матч состоялся 12 мая в крытом футбольном манеже Ростова. С первых минут встречи «желто-черные» раз за разом успешно завершали атаки. К перерыву хозяйки площадки вели со счетом 20:14. Во втором тайме соперницы попытались отыграться. Сначала им удалось сократить разницу до пары-тройки мячей, однако ростовчанки быстро перехватили инициативу.

К финальному свистку на табло было 35:28 в пользу «желто-черных». Это уже шестая победа подряд подопечных Ирины Дибировой. Теперь им предстоит сразиться на площадке с главными соперницами — ЦСКА. Первый матч запланирован на 18 мая в 19:00. Встреча пройдет в Ростове.
Фото: ГК Ростов-Дон.
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