Капитан «Ростова» Данил Глебов перешел в московское «Динамо»

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Данил Глебов покинул ФК «Ростов». Опорный полузащитник перешел в московское «Динамо». Он попал в заявку столичного клуба на весеннюю часть сезона РПЛ.Слухи о переходе Данила Глебова в «Динамо» появились еще в декабре 2024 года. Переговоры шли несколько месяцев. Изначально «бело-голубые» предлагали выкупить 25-летнего игрока за 8 миллионов евро. Однако «Ростов» просил на два миллиона больше. Перед закрытием зимнего трансферного окна стороны нашли компромисс.Опорный полузащитник выступал за «Ростов» с января 2019 года. За 5 лет он провёл 191 игру в майке донского клуба. На счету футболиста - 12 забитых мячей и 17 голевых передач.