В ближайшие дни ожидается решение о переходе капитана «Ростова» в «Динамо»

Фото: ФК Ростов

В ближайшие дни ожидается решение о переходе Данила Глебова, капитана «Ростова», в «Динамо».Об этом сообщает «РБ Спорт».Клубы пока не достигли окончательного соглашения, но, по информации спортивного издания, Глебов пройдёт медосмотр в «Динамо» в ближайшее время. Капитан «Ростова» уже дал своё согласие. Об этом свидетельствует и отсутствие Глебова на товарищеском матче «Ростов» — «Акрон» в ОАЭ. Отметим, что до закрытия зимнего трансферного окна осталось два дня.Стоимость перехода Глебова в «Динамо» оценивается в 8 миллионов евро, что по текущему курсу составляет почти миллиард рублей.Ранее поступали предложения от московского клуба: первое — 3,5 млн евро в качестве первого платежа и 3,5 млн евро в качестве второго, второе — 5 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонуса. Однако ни одно из них не стало окончательным. Официальные комментарии от клубов пока не поступали.