Полузащитник ФК «Ростов» Данил Глебов отказался отвечать на вопрос о переходе в «Спартак»

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Данил Глебов проигнорировал в очередной раз вопрос о возможной смене футбольного клуба в ближайшее время. Об этом сообщают корреспонденты «РБ Спорт».Так, после игры «Ростова» с «Факелом» Глебов якобы попрощался с болельщиками «желто-синих». Однако сам хавбек холодно прокомментировал, что так он делает после каждого матча.— Я не прощался с болельщиками «Ростова» после матча, — добавил Глебов.Но вопрос о своём переходе Глебов предпочёл задать его руководству «Ростова». Президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц сообщил, что официальных предложений от москвичей не поступало. Отметим, что генеральный директор «Спартака» заявил, что полузащитник включён в список кандидатов на переход в «Спартак».Уже больше месяца ходят слухи о возможном переходе полузащитника «Ростова» Глебова в московский «Спартак». Ранее клуб «красно-белых» предлагал за него почти миллиард рублей. В качестве компенсации «желто-синие» могли получить полузащитника Руслана Литвинова. Однако пока это лишь слухи и догадки.Глебов и само руководство «Ростова» не дают комментариев по этому поводу.