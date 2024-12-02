Игрок «Ростова» Данил Глебов может стать игроком «Динамо» в ближайшее время.

Фото: ФК Ростов

Новости о возможном переходе полузащитника из «Ростова» не перестают появляться. По данным спортивных изданий, капитан команды Данил Глебов может продолжить карьеру в «Динамо». Стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро, что по текущему курсу составляет почти 1 миллиард рублей.Представители игрока и московского «Динамо» уже обсуждают условия возможного перехода, как сообщает источник. Если стороны договорятся, то Глебов может присоединиться к команде из столицы в период зимнего трансферного окна, которое продлится с января по февраль.Представители клубов пока не предоставили официальных заявлений.Напомним, что в летний период активно обсуждался потенциальный трансфер Глебова из «Ростова». В СМИ сообщалось о его возможном переходе в «Спартак», но, по некоторой информации, клубы не смогли прийти к соглашению о стоимости трансфера. Позднее появились сообщения о переговорах между ЦСКА и «Динамо».