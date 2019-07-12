К хоккейному клубу «Ростов» присоединились два игрока



К хоккейному клубу «Ростов» присоединились два игрока. Новые вратарь и нападающий примут участие в предсезонной подготовке ростовчан. Информация об этом опубликована на сайте донского клуба.



Известно, что одним из игроков станет 23-летний вратарь Виктор Корняков. Спортсмен родился в Москве и поначалу играл за столичные клубы «Спартак», «Динамо». Позже он стал выступать за «Барыс» и «Номанд» из Астаны, а в последнее время – за воронежский «Буран».



В предсезонных тренировках клуба примет участие 21-летний нападающий Иван Сузаков. Он начал в клубе родного города Воскресенска «Химик». Позже играл за «Стальных рысей» из Магнитогорска, «Елец» из Липецка. До «Ростова» он выступал за другую липецкую команду – МХК.



Если претенденты покажут хорошую игру во время предсезонной подготовки, их возьмут в состав «кондоров».