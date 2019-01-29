Новый вратарь может появиться у ФК «Ростов»





Новый голкипер может появиться в воротах ФК «Ростов». К просмотру готовится вратарь из «Калуги» 19-летний Фёдор Арсентьев. Об этом сообщает пресс-служба калужского клуба.



Спортсмен отправится на тренировочные сборы «Ростова» в Испании, которые начнутся 4 февраля. Окончательное решение будет принято после просмотра молодого игрока.



Федор Арсентьев пришёл в «Калугу» в 2018 году. За команду он провёл четыре матча. До этого спортсмен выступал за «Нефтехимик» из Нижнекамска.